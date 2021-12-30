Ankara'da toplu taşımaya zam: Tam biniş 4,5 lira oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğünün yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin hazırladığı teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) karara bağlandı.

TAM BİNİŞ ÜCRETİ 4,5 LİRA OLDU

Buna göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu.

Öğrencilerin 200 biniş karşılığında 60 liraya satın aldığı abonman uygulaması, 225 biniş için 75 lira olarak karara bağlandı.

Transfer ücretleri ise bu tutarların yarısı olarak belirlendi.

5 OCAK'TAN İTİBAREN DEVREDE

Yeni tarife, ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri ile validatör olan ÖHO ve ÖTA'da 5 Ocak 2022'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

REKLAM

GÜNDEM İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine büyük zam