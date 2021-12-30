Gündem Ankarada toplu taşımaya zam Tam biniş 4,5 lira oldu
ANKARA

Ankara'da toplu taşımaya zam: Tam biniş 4,5 lira oldu

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamla birlikte; ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri, validatör olan özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) tam biniş 4,5, öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu. Transfer ücreti ise bu tutarların yarısı olarak belirlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Son dakika: Ankarada toplu taşımaya zam: Tam biniş ve aktarma ücreti ne kadar oldu?
Arşiv

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğünün yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin hazırladığı teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) karara bağlandı.

TAM BİNİŞ ÜCRETİ 4,5 LİRA OLDU

Buna göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu.

Öğrencilerin 200 biniş karşılığında 60 liraya satın aldığı abonman uygulaması, 225 biniş için 75 lira olarak karara bağlandı.

Transfer ücretleri ise bu tutarların yarısı olarak belirlendi.

5 OCAK'TAN İTİBAREN DEVREDE

Yeni tarife, ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri ile validatör olan ÖHO ve ÖTA'da 5 Ocak 2022'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine büyük zam
GÜNDEM
İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine büyük zam

İzmir'de toplu ulaşıma zam
GÜNDEM
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Beşiktaşın kupadaki rakibi Altay

Beşiktaş'ın kupadaki rakibi Altay

​Mücadelenin canlı anlatım sayfasını takip etmek için tıklayın.
İstanbul sise teslim

İstanbul sise teslim

Akşam saatlerinde etkili oldu.
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile görüşme ocak ayında

​Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Eğitim Bakanı Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.