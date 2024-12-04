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Antalya açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Halil Akkoç
12:224/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gazipaşa açıklarında deprem meydana geldi.
Gazipaşa açıklarında deprem meydana geldi.

Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Akdeniz'de saat 12.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 32.69 kilometre olarak açıklandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gazipaşa-Alanya ilçelerimizin yaklaşık 58 kilometre açıklarında Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattına olumsuz bir ihbar yapılmamıştır. Saha taramaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.


#Akdeniz
#Gazipaşa
#Deprem
#Antalya

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