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Marmara'da deprem: Merkez üssü Mudanya

Marmara'da deprem: Merkez üssü Mudanya

Halil Akkoç
14:303/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Mudanya açıklarında deprem meydana geldi.
Mudanya açıklarında deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Mudanya olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Marmara Denizi açıklarından, Bursa Mudanya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 7.01 olarak ölçüldü.




#Marmara Denizi
#Deprem
#Mudanya

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