Marmara'da deprem: Merkez üssü Mudanya

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Marmara Denizi açıklarından, Bursa Mudanya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 7.01 olarak ölçüldü.
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