Bakan Bayraktar'dan Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama: Kapsamlı inceleme başlatıldı

"Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Kazanın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere kapsamlı bir inceleme başlattık. En kısa zamanda konunun aydınlığa kavuşacağından kimsenin şüphesi olmasın."