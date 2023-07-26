Bakan Göktaş'tan 'süresiz nafaka' açıklaması: Kabul edilebilir değil

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Mahinur Göktaş'ın gündeminde 6284 sayılı kanun ve süresiz nafaka uygulaması vardı.

"6284 sayılı kanundan geri dönüş yok"

Göktaş, 6284 sayılı, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" için "geri dönüş yok" mesajı verdi.

Ailenin güçlendirilmesinin şart olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, 6284 sayısı kanunun önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Ailenin güçlendirilmesi bizim öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Ancak bu tartışmanın 6284 sayılı kanunundan ayrı bir şekilde ele alınması gerektiğine inanıyorum.

6284 bizim önemli bir kanunumuz. Diğer yandan karardan kaynaklı bazı mağduriyetler doğuyorsa bunları ele almak lazım. Ben süresiz nafaka konusunu da önemsiyorum. Bazı insanlar 1990'lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz.

Dolayısıyla bunu da ele almak ve buna da dikkat etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım.

"Süresiz nafaka kabul edilemez"

Bakan Göktaş, süresiz nafaka uygulamasının kabul edilemez olduğunu ve bu konu hakkında adım atılacağını ifade etti.

"Bir mağduriyet oluşuyorsa bunun üstesinden gelmek gerekiyor. Diğer bakanlıklarla bu konu üzerinde çalışıyoruz." diyen Göktaş, süresiz nafakada sorunun uygulamada olduğunu dile getirdi.

"Adil bir durum değil"

Süresiz nafakanın adil bir durum olmadığı belirten Göktaş şunları kaydetti:

Süresiz nafaka, adil bir durum değil. Bu durumun gerçekten önemli bir şekilde ele almaması lazım. Açıkça sormak istiyorum. Süresiz bir nafaka sizin için adil mi?

Bu nafaka konusunu Adalet Bakanımız ile görüştük. 6284 konusunu ve bizim bakanlığımızı ilgilendiren boyutlarını ele aldık. Bunun Adalet Akademisi'nde ders olarak verilmesini düşünüyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hakimler ve savcıların bu konuyu özel ders olarak Adalet Akademisinde ele alabilirler. Ancak kanun değişmeyecek.







