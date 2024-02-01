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Bakan Özhaseki Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine ev sözü vermişti: 'Şubat ayında teslim edeceğiz' diyerek duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Kahramanmaraşlı Piyade Er Müslüm Özdemir'in depremzede ailesi için yapılan evin bu ay içerisinde verileceğini duyurdu.

17:52 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 12 Ocak’ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir’in Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzede ailesi için hemen devreye girmişti.


Bakan Özhaseki, yaptığı açıklamada şehidin ailesine; ya rezerv alandaki hazır konutlardan verebileceklerinin ya da şehidin ailesinin yaşadığı köyde 1 ay içinde yapıp bitirecekleri evi teslim edeceklerinin sözünü vermişti.


'Müslü evladımızın ailesine verdiğimiz sözü tutuyoruz'

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen il ve ilçelerde afet konutları ve köy evlerinin yapımı hızla devam ederken Bakan Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine verdiği sözü de tuttu. Özhaseki resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Özdemir ailesinin evinin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.


Bakan Özhaseki şehidin ailesi için yapılan evin son durumunu gösteren paylaşımda,
“Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm evladımızın ailesine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Şehidimizin ailesi bizden, evlerini yaşadıkları köyde yapmamızı istedi. Biz de onların istekleri doğrultusunda, yaşadıkları köyde evlerini yapmaya başladık. Evimizi Şubat ayında teslim edeceğiz. Hayırlı olsun”
dedi.


#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Kahramanmaraş
#Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir
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