Bakan Özhaseki Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine ev sözü vermişti: 'Şubat ayında teslim edeceğiz' diyerek duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 12 Ocak’ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir’in Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzede ailesi için hemen devreye girmişti.

Bakan Özhaseki, yaptığı açıklamada şehidin ailesine; ya rezerv alandaki hazır konutlardan verebileceklerinin ya da şehidin ailesinin yaşadığı köyde 1 ay içinde yapıp bitirecekleri evi teslim edeceklerinin sözünü vermişti.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen il ve ilçelerde afet konutları ve köy evlerinin yapımı hızla devam ederken Bakan Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine verdiği sözü de tuttu. Özhaseki resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Özdemir ailesinin evinin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.