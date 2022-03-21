Gündem Bakan Soylu Türkiyeye sığınan Ukraynalı mülteci sayısını duyurdu Bu Batı hayatta akıllanmaz
POLİTİKA

Bakan Soylu Türkiye'ye sığınan Ukraynalı mülteci sayısını duyurdu: Bu Batı hayatta akıllanmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugüne kadar 58 bin Ukraynalı mültecinin Türkiye'ye geldiğini söyleyen Soylu, "Biz; Suriye, Arakan, Filistin, Yemen meselesine nasıl bakıyorsak Ukrayna'ya da aynı yaklaşımla baktık. Avrupa'nın nasıl bir yaklaşım ortaya koyduğu da bir vesile ile ortaya çıkmış oldu. Akıllanırlar mı? Bu Batı hayatta akıllanmaz." diye konuştu

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu Türkiyeye sığınan Ukraynalı mülteci sayısını duyurdu: Bu Batı hayatta akıllanmaz
Bakan Soylu, 58 bin Ukraynalının Türkiye'ye sığındığını açıkladı.

TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış Özel programının bu haftaki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, yaşananlar üzerinden Batı'ya yüklendi.

İçişleri Bakanı Soylu TVNET'te
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu TVNET'te

"58 BİN UKRAYNALI TÜRKİYE'YE SIĞINDI"

Bugüne kadar 58 bin Ukraynalı mültecinin Türkiye'ye geldiğini söyleyen Soylu, "Biz; Suriye, Arakan, Filistin, Yemen meselesine nasıl bakıyorsak Ukrayna'ya da aynı yaklaşımla baktık. Avrupa'nın nasıl bir yaklaşım ortaya koyduğu da bir vesile ile ortaya çıkmış oldu. Nasıl bir süreç yönettiklerini hep birlikte gördük. Akıllanırlar mı? Bu Batı hayatta akıllanmaz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili bilinmeyenleri TVNET'te anlattı: Hedefi İstanbul'du
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili bilinmeyenleri TVNET'te anlattı: Hedefi İstanbul'du

"UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELERE İLK REAKSİYONU VEREN BİZİZ"

Ukrayna'ya 51 TIR insani yardım malzemesinin yollandığını söyleyen Bakan Soylu, "İlk reaksiyonu veren biziz. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen talimatı verdi. Romanya sınırına müşavirlerimiz gittiler. Gününde hemen sınıra yardım TIR'larını gönderdik. AFAD çadırlarını kurduk. Büyükelçilik ve konsolosluklarımızla Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla çok iyi bir koordinasyon sağladı." dedi.
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Hamit Altıntop:
Spor

Hamit Altıntop: "Konya'da final maçı oynamak istiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, "Böyle tekli maçlarda neler olabileceğini biliyoruz. Kesinlikle Portekiz favori. Baktığınızda Avrupa Şampiyonasını kazanmış, çok değerli bireysel oyunculara sahip ama burada son olarak evlerinde oynadıkları Sırbistan maçında da eksiklerini, zaaflarını görebildik. Amacımız belli. Biz turu geçmek istiyoruz. Bunun etrafında çok konuşmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.
Fransa’da her iki emlakçıdan biri müşteriye ırk ayrımı yapıyor: Arap adaylar eleniyor
Dünya

Fransa’da her iki emlakçıdan biri müşteriye ırk ayrımı yapıyor: Arap adaylar eleniyor

Fransa’da yapılan bir anket, emlakçıların yaklaşık yarısının ev sahiplerinin ayrımcı taleplerini kabul ettiğini ortaya koydu. 136 emlak ofisiyle yapılan anket çalışmasına göre, 66 emlakçı ev sahiplerinin ırk ayrımı kriteri üzerine ev kiralama taleplerini kabul etti ya da ev sahibiyle görüşecek adaylar arasından baştan “Arap ya da siyasi profildeki” adayları eleyerek ayrımcılığa dahil oldu. Diğer yandan ankete katılan her 4 ajanstan 3’ü bu tür bir ayrımcılığın hukuksuz olduğunu kabul etti.
CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıtaları fuar alanını basmıştı: Teftiş 50 milyon dolar zarar ettirdi
Ekonomi

CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıtaları fuar alanını basmıştı: Teftiş 50 milyon dolar zarar ettirdi

CHP yönetimindeki Bakırköy Belediyesinin zabıta ekipleri, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Makine Fuarı'nda teftiş girişiminde bulunmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, teftiş girişiminin, Türkiye'ye elli 50 milyon dolar kaybettirdiğini iddia etti.

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