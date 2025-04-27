Bakanlık listeyi yeniledi: Lahmacunun içine bakın ne koymuşlar

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hilenin önüne geçmek için hareket geçti. Bakanlık taklit ve tağşiş yapan markaları ifşalamaya devam ediyor. Son olarak, vatandaşa satılan lahmacunun içinden kıyma yerine kalp eti, kıymalı börek harcının içinden ise taşlık çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi.
25 Nisan 2025 tarihinde yapılan güncellemede, İstanbul Sultangazi'de bulunan bir işletmede, lahmacun harcının içine kalp eti konulduğu, Çatalca'daki bir işletmede ise, kıymalı börek harcının içine taşlık konulduğu tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklıyor.