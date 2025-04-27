Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakanlık listeyi yeniledi: Lahmacunun içine bakın ne koymuşlar

Bakanlık listeyi yeniledi: Lahmacunun içine bakın ne koymuşlar

15:4327/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Vatandaşa satılan lahmacunun içinden kıyma yerine kalp eti çıktı.
Vatandaşa satılan lahmacunun içinden kıyma yerine kalp eti çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hilenin önüne geçmek için hareket geçti. Bakanlık taklit ve tağşiş yapan markaları ifşalamaya devam ediyor. Son olarak, vatandaşa satılan lahmacunun içinden kıyma yerine kalp eti, kıymalı börek harcının içinden ise taşlık çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi.

25 Nisan 2025 tarihinde yapılan güncellemede, İstanbul Sultangazi'de bulunan bir işletmede, lahmacun harcının içine kalp eti konulduğu, Çatalca'daki bir işletmede ise, kıymalı börek harcının içine taşlık konulduğu tespit edildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklıyor.


#Lahmacun
#Kıymalı börek
#Tarım ve Orman Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı, 28 Nisan Pazartesi okul var mı? İl Milli Eğitim Müdürlüğü son dakika açıkladı