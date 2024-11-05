Balışeyh Belediye Başkanı Şen ve şoförü toprağa verildi: Katil zanlısı tutuklandı

Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçildikten sonra, temmuz ayında istifa edip bağımsız olarak görevini sürdüren Hilmi Şen, dün sabah ilçe merkezinde makam aracıyla şantiye sahasına giderken kuzeni Erdem Şen önünü kesti.

Belediye başkanı ve şoförü öldü

Çıkan kavgada Erdem Şen, Belediye Başkanı Hilmi Şen, şoför Mikail Çelikkol, otomobilde bulunan Koray Kaya (45) ve Ömer Şengül'e (42) tabancayla ateş etti. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer 2 yaralının durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Cinayeti itiraf etti

Şüpheli Erdem Şen, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kuzeni olan Erdem Şen, emniyetteki ifadesinde seçim öncesinde birlikte çalıştığı Hilmi Şen'in, kendisine iş sözü verdiğini, ancak tutmadığını iddia etti.

Erdem Şen, olay günü unuttuğu cep telefonunu almak için eve giderken Şen'i gördüğünü, konuşmak için durdurduğunu ve tartışma çıktığını ileri sürdü.

Cezaevine gönderildi

Erdem Şen, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Şen, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Evli ve iki çocuk babası olan Hilmi Şen (50) ile Mikayil Çelikkol'un cenazeleri, yapılan otopsi sonrası Balışeyh ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şen, dualarla toprağa verildi.

Cenaze namazına, Vali Mehmet Makas, MHP Milletvekili Halil Öztürk, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Ahmet Önal, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, şoförü Mikayil Çelikkol ise Sulakyurt ilçesinde toprağa verildi.



