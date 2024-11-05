Balışeyh Belediye Başkanı Şen ve şoförü toprağa verildi: Katil zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'u silahlı saldırıda öldürüp, 2 kişiyi yaralayan Erdem Şen tutuklandı. Balışeyh Belediye Başkanı Şen ve şoförü Çelikkol son yolculuğuna uğurlandı.
Belediye başkanı ve şoförü öldü
Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer 2 yaralının durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
Cinayeti itiraf etti
Erdem Şen, olay günü unuttuğu cep telefonunu almak için eve giderken Şen'i gördüğünü, konuşmak için durdurduğunu ve tartışma çıktığını ileri sürdü.
Cezaevine gönderildi
Erdem Şen, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Şen, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Son yolculuğuna uğurlandı
Evli ve iki çocuk babası olan Hilmi Şen (50) ile Mikayil Çelikkol'un cenazeleri, yapılan otopsi sonrası Balışeyh ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şen, dualarla toprağa verildi.
Cenaze namazına, Vali Mehmet Makas, MHP Milletvekili Halil Öztürk, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Ahmet Önal, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
- Öte yandan, şoförü Mikayil Çelikkol ise Sulakyurt ilçesinde toprağa verildi.