Balışeyh Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda, Belediye Başkanı Hilmi Şen (50) ve şoförü Mikayil Çelikkol (40) hayatını kaybetti. Olay dün saat 10.00 sıralarında ilçedeki belediye garajında meydana geldi. Başkan Şen ile daha sonra yeğeni olduğu öğrenilen Erdem Şen arasında tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine yeğen Şen, tabancasıyla ateş ederek Başkan Şen, şoför Çelikkol ile Ömer Şengül (42), Koray Kaya’yı (45) yaraladı.





Hilmi Şen Mikayil Çelikkol

FAİL YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane ziyareti sonrası saldırıya dair bilgi veren Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, “Başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikayil Çelikkol tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kırıkkale’mizin başı sağ olsun. Üç yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor. Onların hayati tehlikeleri yok” diye konuştu. Vali Makas, “Fail suç aleti silahıyla beraber İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı. Adli tahkikat başlamıştır” dedi.





Erdem Şen

İŞE ALINMADIĞI İÇİN VURMUŞ

Gözaltında sorgusu süren yeğen Erdem Şen’in ilk ifadesinde, Başkan Şen’in kendisini işe almak için söz verdiğini ve sözünü yerine getirmeyince de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.















