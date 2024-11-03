Sivas'ta korkunç olay! Parçalanmış bebek cesedi bulundu: Bazı uzuvları...

Terör devleti İsrail, masum Gazzelilerin üzerine bir seneyi aşkın süredir bombalar yağdırıyor. Katiller, tüm dünyanın 'soykırımı durdur' çağrılarına rağmen yaptığı zulümlerden bir an olsun geri adım atmadı. Bu alçak saldırılarda en çok zarar gören de Filistinli çocuklar ve bebekler oldu. Yeni doğmuş kundaktaki bebekler, akrabalarının seslerinden önce hainlerin bombalarının sesleriyle tanıştı. Birçoğu bebekte doğar doğmaz ya da annesinin karnında hayatını kaybetti. İşgalci İsrail, Gazze'nin merkezinde yeni bir hain saldırı düzenledi. Saldırıda başından ve yüzünden yaralar alan bir Gazzeli bebek, acıdan titreyerek ağladı. Doktor, Gazzeli bebeğe müdahale ederken bebeğin aldığı yaralardan acı acı ağlamasının görüntüleri izleyenlerin yüreklerini parçaladı.