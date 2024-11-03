Sivas'ta korkunç olay! Parçalanmış bebek cesedi bulundu: Bazı uzuvları...

Dün iki gündür kayıp olan Şirin Elmas'ın cansız bedeni mezarlıkta bulunurken bugün ise Sivas'ta korkunç bir olay yaşandı. Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında arazide bebek cesedi bulundu. Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.
Diyarbakır'da dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ve İstanbul'un Şişli ilçesi Feriköy'de 31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeninin Feriköy Mezarlığı'nda bulunmasının yankıları sürerken, Sivas'ta da kahreden bir gelişme yaşandı.
Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta saat 08.00 sıralarında uçurum altında parçalanmış bebek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.