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Sivas'ta korkunç olay! Parçalanmış bebek cesedi bulundu: Bazı uzuvları...

Sivas'ta korkunç olay! Parçalanmış bebek cesedi bulundu: Bazı uzuvları...

14:243/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
AA
DHA
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Polis ekipleri, bebeğin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekipleri, bebeğin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Dün iki gündür kayıp olan Şirin Elmas'ın cansız bedeni mezarlıkta bulunurken bugün ise Sivas'ta korkunç bir olay yaşandı. Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında arazide bebek cesedi bulundu. Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

Diyarbakır'da dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ve İstanbul'un Şişli ilçesi Feriköy'de 31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeninin Feriköy Mezarlığı'nda bulunmasının yankıları sürerken, Sivas'ta da kahreden bir gelişme yaşandı.

Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta saat 08.00 sıralarında uçurum altında parçalanmış bebek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


Katillerin yaraladığı Gazzeli bebek acıdan titreyerek ağladı

Terör devleti İsrail, masum Gazzelilerin üzerine bir seneyi aşkın süredir bombalar yağdırıyor. Katiller, tüm dünyanın 'soykırımı durdur' çağrılarına rağmen yaptığı zulümlerden bir an olsun geri adım atmadı. Bu alçak saldırılarda en çok zarar gören de Filistinli çocuklar ve bebekler oldu. Yeni doğmuş kundaktaki bebekler, akrabalarının seslerinden önce hainlerin bombalarının sesleriyle tanıştı. Birçoğu bebekte doğar doğmaz ya da annesinin karnında hayatını kaybetti. İşgalci İsrail, Gazze'nin merkezinde yeni bir hain saldırı düzenledi. Saldırıda başından ve yüzünden yaralar alan bir Gazzeli bebek, acıdan titreyerek ağladı. Doktor, Gazzeli bebeğe müdahale ederken bebeğin aldığı yaralardan acı acı ağlamasının görüntüleri izleyenlerin yüreklerini parçaladı.



#Sivas
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