Kayıtlarda, 6 yaşındaki Şirin'in Paşa Mahallesi Savar Sokak'tan Feriköy Mezarlığı'na kadar yaklaşık 800 metre boyunca ''çekçekçi'' olarak tabir edilen çöp toplayıcısı M.Ö. ile yürüdüğü, M.Ö'nün mezarlıktan yalnız olarak Şişli Meydan istikametine dönüş yaptığı, kız çocuğunun ise görüntülerden çıktığı tespit edildi.