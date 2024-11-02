Dokuz aylık bebeğe cinsel istismardan tutuklu baba ölü bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki S.Y. adlı bebeğin soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Annenin savcılıktaki ifadesinde, "kızını komşularına bıraktığını, sonrasında evde banyo yaptırırken bebeğin bezinde kan gördüğünü, kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği belirtildi. Tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan 2 yaşındaki talihsiz bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi de tespit edildi. Diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda inceleme başlatıldı.