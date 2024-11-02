Dokuz aylık bebeğe cinsel istismardan tutuklu baba ölü bulundu

Bebeğin tutuklanan babasının cezaevinde ölü bulunduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.
Çerkezköy'de, bebeğe cinsel istismarda bulunmak suçundan gözaltına alınan anne ve baba dün cezaevine gönderilmişti. Tutuklanan babanın intihar ettiğine ilişkin haberlerin yayılması üzerine açıklama yapan Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün iddiaları doğruladı ve "Tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi bize ulaştı" ifadelerini kullandı.
Tekirdağ'ın Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine soruşturma başlatan Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı
anne ve babayı İstanbul'da gözaltına aldı.
Şüpheliler dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken,
erkek bebek devlet korumasına alındı
.
Bebeğin tutuklanan babasının cezaevinde ölü bulunduğu iddiası sosyal medyada gündeme gelince açıklamada bulunan Tekirdağ Barosu Başkanı Gürcün, "Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın
cezaevinde intihar ettiği
bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.
#Tekirdağ
#Bebek
#Cezaevi