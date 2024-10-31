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Küçük Muhammet gözyaşlarıyla uğurlandı

Küçük Muhammet gözyaşlarıyla uğurlandı

04:0031/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
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Kars'ta düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırıda evinin önünde akülü arabasıyla oynarken isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı, gözyaşları içinde toprağa verildi. Acılı anne Meltem Erdağı oğlunun battaniyesine sarılıp ağladı.

Kars'ta düğün salonuna açılan ateşte, evinin önünde oynarken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı, gözyaşları içinde toprağa verildi. İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonuna önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda, salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önünde kaldırımda akülü arabasıyla oynayan Muhammet, başından yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Muhammet, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


OĞLUNUN BATTANİYESİNE SARILIP AĞLADI

4 çocuklu Murat ve Meltem çiftinin en küçük evladı olan minik Muhammet’in cenazesi dün Kamer Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Erdağı'nın tabutu cenaze aracına konulurken annesi Meltem Erdağı da oğlunun battaniyesine sarılıp ağladı. Meltem Erdağı, daha sonra da battaniyeyi oğlunun mezarının üzerine serdi.


Muhammet Poyraz Erdağı

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıya düğün salonundan da karşılık verildiğini tespit etmiş ve iki taraftan 9 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler, M.A., A.A., Y.Y., Y.Y., K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.




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