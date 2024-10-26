Narin’den yeni görüntü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 19 gün sonra bir dere yatağında, çuval içinde ve taşlarla örtülmüş halde ölü olarak bulunmuştu. 21 Ağustos’ta çıkan kamera kayıtlarında Narin’in saat 14.02’de ilk olarak yürüdüğü ve ondan tam 2 dakika sonra 14.04’te ise koşarak kaçtığı görüldü. Narin’in yeni çıkan görüntülerinin ardından akıllardaki soru işareti ise Narin’in o iki dakikada ne gördüğü oldu.