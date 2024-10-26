Narin’den yeni görüntü

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın (8) öldürülmeden yaklaşık 1 saat öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı.
Okulun güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Narin’in büyük amcası H.G.’nin evine doğru 14.02'de yürüdüğü, bir süre sonra yine aynı güvenlik kamerasında 14.04'te ters yöne koşarak gittiği görülüyor. Öte yandan kameranın saatinin 4 dakika ileriyi gösterdiği tespit edildi. O görüntülerde Narin Güran'ın, babasının amcası olan H.G.’nin evine gittiği, orada arkadaşlarının Kur'an kursuna gittiğini öğrenince koşarak kursa gittiği belirtiliyor. Narin'in öldürülmesiyle ilgili ilk duruşma 7 Kasım'da görülecek. Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıkacak. 4 sanık hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.