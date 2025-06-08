Balkondan düşen 1 yaşındaki bebekten kahreden haber

Batman’ın Kültür Mahallesi’nde yaşanan olay, mahalle sakinlerini yasa boğdu. Bir apartmanın üçüncü katında ikamet eden ailenin 1 yaşındaki bebeği Y.E.G., akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağı düştü. Olayı gören aile bireylerinin durumu bildirmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Y.E.G.’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayın meydana geliş şeklini netleştirmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Balkondan düşen bebekten kahreden haber
Batman'da Kültür Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan ailenin bebekleri Y.E.G. (1) dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.
Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.