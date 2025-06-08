Çakmağı çakmasıyla araç alev topuna döndü: Canını zor kurtardı

Olay, Gazi Caddesi eski Öğretmenevi karşısındaki otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durak önünde 23 T 0086 plakalı aracı ile yolu bekleyen sürücü R.A., araç içerisinde çakmak çaktı. Çakmağın çakılması ile otomobilin alev alması bir oldu.