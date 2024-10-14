Batman'da 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Esendere Gümrük Kapısı'nda 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 24 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara, Edirne ve İstanbul'da ise 80 kilogram kokain ele geçirdi. Bakanlıktan yapılan değerlendirmede, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Teşkilatı, yasa dışı ticaret ile ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için tüm gayreti ile mücadelesini sürdürmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.