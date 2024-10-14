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Batman'da 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Batman'da 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

11:1314/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
IHA
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Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Batman'da düzenlenen operasyonda, durdurulan bir tankerde 26 ton 424 litre kaçakla karışık akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan tanker sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da durdurulan tankerde 26 ton 424 litre kaçakla karışık akaryakıt ele geçirildi.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Siirt Çevre yolu üzerinde durdurulan bir tankerde arama yapıldı.

Aramada tanker dorsesinde kaçak karışımlı olduğu belirlenen 26 ton 424 litre akaryakıt ele geçirildi.


Gözaltına alınan tanker sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.



#Batman
#kaçakçılık
#akaryakıt

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