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Batman'da otobüste terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Batman'da otobüste terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

00:4918/11/2024, Pazartesi
IHA
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Otobüste terör propagandası yapan şahıs, şafak operasyonuyla yakalandı.
Otobüste terör propagandası yapan şahıs, şafak operasyonuyla yakalandı.

Batman'da belediye otobüsünü durdurarak terör propagandası yapan şahsı yakalamak için şafak operasyonu düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan terör sempatizanı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da
terör örgütü PKK
yandaşları tarafından gerçekleştirilen izinsiz gösterileri organize ederek, belediye otobüsünde terör örgütünün propagandasını yapan şahıs tutuklandı. Ortaya çıkan görüntülerde, şahsın örgütün propagandasını yaptığı yolcuların tepkisiyle karşılaştığı görüldü.

Yakalanması için çalışma başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınmasının ardından PKK/KCK terör örgütünün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte sokak olayları organize ederek, durdurduğu belediye otobüsünü işlevsiz hale getirip terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Şafak operasyonuyla yakalandı

Belediye otobüsü
nün kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, otobüsü durdurarak terör propagandası yapan kişinin Y.K. olduğunu belirledi. Görüntülerde otobüsteki yolcuların tepki göstermesi üzerine Y.K.'nın yolcuları sindirmeye çalıştığı belirlendi. Polis ekiplerinin şafak vakti belirlenen adrese düzenlediği operasyonla Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Batman
#Otobüs
#Terör Propagandası

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