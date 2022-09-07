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İSTANBUL

Beyoğlu'nda gıda ve yemek artıkları mamaya dönüşüyor

Geri dönüşüm çalışmalarıyla Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan belediyelerden biri olan Beyoğlu Belediyesi, geri dönüşüm konusunda bir ilke daha imza attı. Gıda ve yemek artıklarının hayvan mamasına dönüştürülmesini sağlayan özel üretim makinalar ilk kez Beyoğlu’nda kullanıma sunuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyoğlunda gıda ve yemek artıkları mamaya dönüşüyor
Haydar Ali Yıldız

Sıfır Atık Projesi kapsamında Beyoğlu Belediyesi bugün bir ilke imza attı. Beyoğlu’nda bulunan otel, restoran, kafe gibi işletmelerin yemek ve gıda atıklarının toplanarak mamaya dönüştürülmesini sağlayan özel üretim makinaların tanıtımı yapıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında, makinaların nasıl çalıştığı incelendi.

“HER ATIK ÇÖP DEĞİLDİR”

”Bize emanet edilen canların hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi konusunda bir çalışma başlatıyoruz” diyen Başkan Haydar Ali Yıldız, “Her atık çöp değildir anlayışıyla israfın olduğu dünyamızdaki, Türkiye’mizdeki yemek atıklarının dönüştürülmesi konusunda bir çalışmaya imza atıyoruz. Özellikle geri dönüşüm konusunda saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve eşi her gün bir tasarrufta bulunuyorlar. Beyoğlu Belediyesinin birinci sınıf geri dönüşüm belgesi olan atık getirme merkezinde zaten daha önce de ürettiğimiz ürünler vardı. Türkiye’de yılda yaklaşık 25 milyon ton gıda israfı olduğunu düşünürsek, hizmet sektörünün olduğu Beyoğlu’nda otellerimizden, lokantalarımızdan yemek atıklarının toplanarak 16 saat gibi bir zaman diliminde mamaya dönüştürülmesi insanlık için büyük bir gelişmedir” diye konuştu.

MAMA MAKİNESİ 4 ÜNİTEDEN OLUŞUYOR

Beyoğlu’nda bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yıldız, “Bundan sonra da belediyemizin mutfağı ve yemekhanesinde, lokantalar ve restoranlarla ve diğer turizm sektöründeki mekanlarla işbirliği yapmak suretiyle bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Beyoğlu’nda hayvanların mama ihtiyacını karşılıyoruz. Artık yemek atıklarından üretilen bu mamayla da Beyoğlu’nun hayvanlarının mama ihtiyacını karşılamış olacağız. Bizim evlerimizde ürettiğimiz yemek atıkları artık mamaya dönüştürülmüş bir şekilde bize emanet edilen canlara ulaşacak. Beyoğlu’nda yine bir ilke başlayacağız, belediyemizin personelini bu anlamda tebrik ediyorum. Yemek atıklarının mamaya dönüştüğü bu sistemi hep birlikte Beyoğlu’nda yaygınlaştıracağız. Mama Makinası 4 üniteden oluşuyor. Fermantasyon dediğimiz aşamadan sonra yemek atıkları mamaya dönüşüyor” şeklinde konuştu.

Mama ihtiyacı karşılanacak

Yapılan anlaşmanın ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız makinayı test etti. İlk kez Beyoğlu’nda kullanıma sunulacak olan projenin kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor. Proje sayesinde hem gıda ve yemek atıklarının çöpe gitmeyeceği hem de hayvanların mama ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

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