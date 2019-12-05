Gündem Bilecikte haber alınamayan lise öğrencisi Adanada bulundu
ADANA BİLECİK

Bilecik'te haber alınamayan lise öğrencisi Adana'da bulundu

Bilecik'te haber alınamayan lise öğrencisi Adana'da bulundu

Bilecik'te bir haftadır haber alınamayan lise öğrencisi Adana'da bulundu. Kız çocuğunu kaldığı barakada sakladığı öne sürülen tarım işçisi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız Adana'da bulundu, tarım işçisi gözaltına alındı.
6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız Adana'da bulundu, tarım işçisi gözaltına alındı.

Gölpazarı ilçesinde 28 Kasım'da okula gitmek için evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi G.T'nin (15) arama çalışmaları sırasında Adana'ya gittiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla kız çocuğunun bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğince özel ekip oluşturuldu.

DHA
Bilecik'te bir haftadır haber alınamayan lise öğrencisi Adana'da bulundu.

Ekibin yaptığı araştırmayla çocuğun, merkez Yüreğir ilçesi Yalnızca Mahallesi'nde tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesindeki bir barakada olduğu tespit edildi.

  • Bunun üzerine bölgeye giden polis, G.T'yi buldu. Kız çocuğunun yanındaki tarım işçisi Gökhan K. (31) gözaltına alındı.

DHA
Kız çocuğunu kaldığı barakada sakladığı öne sürülen tarım işçisi gözaltına alındı.

Gökhan K. ile G.T'nin sosyal medya aracılığıyla tanıştığı, kız çocuğunun yaşadığı Bilecik'ten yolcu otobüsüyle Adana'ya gelerek şüpheliyle buluştuğu belirlendi.

Kız çocuğunu teslim etmek üzerine ailesine haber verildiği öğrenildi.

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