Bursa'da Humeyni'nin sürgün yıllarında kaldığı ev satışa çıktı: Fiyatı dikkat çekiyor

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde bulunan ve İran’ın eski dini lideri merhum Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin 1964 yılında Türkiye’ye sürgün edildiği dönemde bir süre ikamet ettiği bilinen tarihi konut, 45 milyon lira fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Geçmişte farklı fiyatlarla ilanlara konu olan mülkün son satış bedelinin 45 milyon lira olarak belirlenmesi dikkat çekti. Önce 41 milyon 500 bin TL'den satışa çıkan mülkün fiyatı bir süre önce daha düşük seviyelere çekilmişti; ancak yeni dönemde ilanlarda 45 milyon TL fiyat etiketiyle yeniden yer buldu.