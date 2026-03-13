Bursa'da Humeyni'nin sürgün yıllarında kaldığı ev satışa çıktı: Fiyatı dikkat çekiyor

İran İslam Devrimi’nin lideri merhum Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin Türkiye’de sürgün yıllarında bir süre yaşadığı Bursa’daki tarihi ev satışa çıkarıldı. Yıldırım ilçesinde bulunan ve manevi değeriyle bilinen konut için 45 milyon TL fiyat isteniyor.
Geçmişte farklı fiyatlarla ilanlara konu olan mülkün son satış bedelinin 45 milyon lira olarak belirlenmesi dikkat çekti. Önce 41 milyon 500 bin TL'den satışa çıkan mülkün fiyatı bir süre önce daha düşük seviyelere çekilmişti; ancak yeni dönemde ilanlarda 45 milyon TL fiyat etiketiyle yeniden yer buldu.
Toplam 754 metrekare arsa üzerine kurulu olan konut; 3 katlı yapısı, geniş bahçesi ve kapalı garajı bulunan müstakil bir ev olarak öne çıkıyor. Tarihi özelliği nedeniyle zaman zaman gündeme gelen yapı, Bursa’daki dikkat çeken konutlar arasında yer alıyor.
HUMEYNİ’NİN TÜRKİYE SÜRGÜNÜ
İran’da 1962–1963 yıllarında Şah rejimine karşı başlattığı muhalefet nedeniyle tutuklanan Ayetullah Ruhullah Humeyni, bir yıl süren hapis cezasının ardından 4 Kasım 1964’te Türkiye’ye sürgün edildi. Önce Ankara’ya getirilen Humeyni, kısa süre sonra Bursa’ya gönderildi.
Humeyni, Bursa’da kaldığı yaklaşık 11 aylık süre boyunca Çekirge ve Setbaşı semtlerinde bulunan iki farklı evde yaşamını sürdürdü. Bu dönem, ilerleyen yıllarda İran’da gerçekleşecek İslam Devrimi’ne giden sürecin önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.