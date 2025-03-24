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Bursa'da soba gazından zehirlenen uzman onbaşı Melih Bayraktutar hayatını kaybetti

Bursa'da soba gazından zehirlenen uzman onbaşı Melih Bayraktutar hayatını kaybetti

22:3924/03/2025, Pazartesi
IHA
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Bursa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen uzman onbaşı Melih Bayraktutar hayatını kaybetti
Bursa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen uzman onbaşı Melih Bayraktutar hayatını kaybetti

Bursa'da yaşayan 24 yaşındaki uzman onbaşı Melih Bayraktutar, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır Mustafakemalpaşa ilçesindeki Devecikonak Karakolu'nda görev yapan Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar (24) mesai saatinde işe gitmeyince arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı. Endişelenen arkadaşları Bayraktutar'ın yalnız yaşadığı kırsal Yoncaağaç Mahallesi'ndeki evine giderek kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İçeri girdiklerinde yoğun dumanla karşılaşan arkadaşları, Melih Bayraktutar'ı haraketsiz halde yatarken buldu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin edilen gencin cenazesinin salı günü memleketi Tokat'ın Turhal ilçesi Kesikbaş Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.




#Melih Bayraktutar
#Bursa
#Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
#Uzman Onbaşı
#Soba gazı

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