Bursa'da soba gazından zehirlenen uzman onbaşı Melih Bayraktutar hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır Mustafakemalpaşa ilçesindeki Devecikonak Karakolu'nda görev yapan Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar (24) mesai saatinde işe gitmeyince arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı. Endişelenen arkadaşları Bayraktutar'ın yalnız yaşadığı kırsal Yoncaağaç Mahallesi'ndeki evine giderek kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İçeri girdiklerinde yoğun dumanla karşılaşan arkadaşları, Melih Bayraktutar'ı haraketsiz halde yatarken buldu.