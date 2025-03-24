CHP'li delegelerle rüşvet pazarlığının kaydı ortaya çıktı: Alıp camiye bağış yapacak halimiz yok kendimize kullanacağız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştı. 8 Ekim 2023'teki kongrede Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özgür Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat'a karşı seçim yarışını kazanmış ve CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti.

Resmi sonuçlara göre, 196 delegenin de belli olduğu seçimde Çelik 342, CHP Genel Merkezi'nin desteklediği Canpolat ise 310 oy almıştı.

CHP delegelerle rüşvet pazarlığının kaydı ortaya çıktı

Çelik'in 32 oy farkla kazandığı seçim öncesinde, delegelere rüşvet verildiğine dair bir ses kaydı ortaya çıktı.

Ses kaydında Beykoz Belediyesi meclis üyelerinin kendileri ve çevresindekiler için 750 bin liraları bulan paralar konusunda konuştukları duyuluyor.

"500 bin lira" isteyen zanlılardan biri, parayı ne yapacağı sorusuna, "Alıp camiye bağış yapacak halimiz yok ihtiyacımıza kullanacağız" diyor.

"İkimize 750 bin yapalım, bunu da seçim gününe bırakmayalım"

Kirli pazarlığın döndüğü konuşmalar şöyle:

-750 alsın Fahrettin abi açık söylüyorum alsın. Bunu biz 750 yapalım ikimize. Bunu da seçim gününe bırakmayalım yarın bunun görüşmelerini yap.

+Onla konuşmamız lazım sözünü veremem. Bizi patlatır belli olmaz yani. Ya biz söyleriz alırız da o konu biraz şey. Adam aile dostsun değil mi?

-Aile dostum da şeyi meclis üyesi. 2 tane yüzde 100. Niye öyle olsun. Biz mahallede bile öyle topladık. 2 kişi 750 bine giremeyiz. Bizim şeyimiz olmaz yani.

+150 bin liradan 300 bin lira yani. 500'e bağla. inmeyelim. Konuşuyoruz akşam da.

-Gidip o parayı eğlenmeyeceğiz, dansöze vermeyeceğiz. Alıp camiye bağış yapacak halimiz yok ihtiyaca kullanacağız. Sen 500'i bizim için şey yap, garanti altına al.

+Eyvallah söyleriz. 250 250 sizin söylediğiniz ben konuşacağım. Hesabımıza kitabımıza bakalım ben size FaceTime'dan dönüş yapacağım.

İddiaya göre ses kaydının alındığı ortamda bulunan kişiler şöyle: Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş (tutuklu) ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir.











