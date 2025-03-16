Camiye gitmek üzere evden çıkmıştı: Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Palandöken İlçesi Yenişehir İkinci Marketler semtinde oturan ve üç çocuk babası emekli 82 yaşındaki Şehzat Gevker, 13 Mart'ta akşam saatlerinde camiye gitmek için evden ayrıldı.

Şüphelenen oğlu ihbarda bulundu

Alzheimer hastası olan yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine oğlu Ünsal Gevker, Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

İnşaat çalışanları buldu

Yaşlı adamın acı haberi bugün geldi. Şehzat Gevker'in cansız bedeni Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Tokiler mevkiinin üst tarafında boş arazide, inşaat çalışanları tarafından bulunarak polise bildirildi. Aynı zamanda tansiyon ve şeker hastası olan yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme sürüyor.



