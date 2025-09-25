AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11.29'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Deprem sonrası Erzurum deprem fay hattı haritası sorgulanmaya başlandı.

Erzurum fay hattı deprem risk durumu

Erzurum deprem bölgesi mi?

Erzurum, ikinci derece deprem bölgesidir. Malatya, Batman, Diyarbakır, Van, Adana, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Zonguldak, Tekirdağ, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Samsun, Ordu 2. derece deprem bölgeleri arasında bulunuyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bingöl Şube Başkanı Emre Bulşu, yaptığı açıklamada, "21 Şubat'a kadar kentte 361 yapımız incelendi, 165 ağır hasar ve 3 yıkık tespit edildi. Olası bir Bingöl depreminde, başta Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis, bu depremden etkilenecek iller arasında" demişti.

Erzurum deprem fayı

Erzurum'da fay hattı nereden geçiyor?

Erzurum Doğu Anadolu fay hattında bulunur. Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir fay hattıdır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde uzanır ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde tamamlanır. Bu kısmıda Türkiye’nin bir diğer yıkıcı fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı ile kesişir.

Erzurum fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Büyük depremlerin haricinde ortalama 3 şiddetinde depremlerin zaman zaman meydana gelmeye devam ettiği Erzurum, kendi içerisinde ‘Deprem Riskine Göre’ 3 Bölgeye ayrılıyor. Erzurum ili deprem haritasında, Erzurum il ve ilçelerinin içinde bulundukları deprem kuşakları, aktif fay hatları, risk bölgeleri gösterilmektedir. Kaynak: İşte Erzurum'un Deprem Haritası!

1. Derece deprem riski olan Erzurum ilçeleri

Ankara Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığınca hazırlanan haritada turuncu renkte belirtilen Erzurum’un güneyinde yer alan bölgeler 1. derece riskli deprem bölgeler. Bu bölge içerisinde kısmen veya tamamen yer alan Erzurum ilçeleri ise;

1. Hınıs

2. Karaçoban

3. Tekman

4. Çat

5. Aşkale

2. Derece deprem riski olan Erzurum ilçeleri

Ankara Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığınca hazırlanan haritada pembe renkte belirtilen Erzurum’un büyük bir kısmını içerisine alan bölgeler 2. derece riskli deprem bölgeler. Bu bölge içerisinde kısmen veya tamamen yer alan Erzurum ilçeleri ise;

1. Yakutiye

2. Palandöken

3. Aziziye

4. Karayazı

5. Pasinler

6. Horasan

7. Narman

8. Tortum

9. Uzundere

10. Olur

11. Oltu

12. Şenkaya

13. Köprüköy

3. Derece deprem riski olan Erzurum ilçeleri

Ankara Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığınca hazırlanan haritada sarı renkte belirtilen Erzurum’un kuzeybatısında yer alan bölgeler 3. derece riskli deprem bölgeleri. Bu bölge içerisinde kısmen veya tamamen yer alan Erzurum ilçeleri ise;

1. İspir

2. Pazaryolu

