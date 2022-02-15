Can Ataklı: Altı adam oturmuşlar bir adam etmemişler Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, altı muhalefet liderinin aldıkları kararları 28 Şubat'ta duyuracak olmalarına "Altı tane adam oturmuşlar. Bir adam etmemişler" sözleriyle tepki gösterdi. 28 Şubat darbesinin yıldönümünün seçilmesinin iletişim kazası olduğunu söyleyen Ataklı, "Böyle bir mantık olur mu? Hangi akıl yaptı, tahmin ediyorum" dedi.

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