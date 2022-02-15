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POLİTİKA

Can Ataklı: Altı adam oturmuşlar bir adam etmemişler

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, altı muhalefet liderinin aldıkları kararları 28 Şubat'ta duyuracak olmalarına "Altı tane adam oturmuşlar. Bir adam etmemişler" sözleriyle tepki gösterdi. 28 Şubat darbesinin yıldönümünün seçilmesinin iletişim kazası olduğunu söyleyen Ataklı, "Böyle bir mantık olur mu? Hangi akıl yaptı, tahmin ediyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Ataklı: Altı adam oturmuşlar bir adam etmemişler
Can Ataklı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine; İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanları, geçtiğimiz hafta Ankara'da çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Altı muhalefet partisi genel başkanının çalışma yemeği ardından yaptığı yazılı açıklamada, alınan kararların kamuoyuna 28 Şubat günü duyurulacağı belirtildi.

28 ŞUBAT TERCİHİNE TEPKİ

Açıklama için 28 Şubat darbesinin yıldönümünün seçilmesi, tepkileri de beraberinde getirdi. Korkusuz gazetesi yazarı, CHP yandaşı Can Ataklı da eleştirenler arasında.

YouTube hesabından paylaştığı videoda, “Altı tane adam oturmuşlar. Bir adam etmemişler” diyerek tepkisini dile getiren Ataklı, şunları söyledi:

HANGİ AKIL YAPTI?

Böyle bir mantık olur mu? 28 Şubat dediğiniz zaman en aptalı bile Türkiye'de “28 Şubat'ı hortlatmaya çalışıyorlar” diyecek. Hangi akıl yaptı, tahmin ediyorum. Babacan’la diğeri fişeklemiştir.

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