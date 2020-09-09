Cezaevinde görüntülü görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Kabine Toplantısı’nda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de bir sunum yaptı. Yargıdaki dijital dönüşümle vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini belirten Gül, pilot uygulaması devam eden “e-duruşma” sistemiyle ilgili bilgiler verdi. Kovid-19 salgını nedeniyle e-duruşma çalışmalarına hız verildiğini kaydeden Gül, uygulamanın hukuk mahkemelerinde öncelikle avukatlar tarafından kullanılacağını, süreç içerisinde davacı-davalı, tanık ve bilirkişiler tarafından da kullanılabileceğini aktardı. E-duruşma oturumlarına katılım ve oturumların kaydında güvenliğin üst düzeyde sağlandığına dikkat çeken Gül, sisteme her yerden ve farklı cihazlarla (bilgisayar, tablet, cep telefonu vs.) bağlantının mümkün olduğunu belirtti.

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DAHA MASRAFSIZ

Yazılımı tamamen Adalet Bakanlığı mühendislerince tasarlanan e-duruşma sisteminin maliyetinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nden (SEGBİS) daha düşük olduğunu kaydeden Bakan Gül, “Vatandaşlarımız adalet hizmetlerini daha zahmetsiz alacaklar. Hukuk yargılamaları, makul sürede ve daha az masrafla çözülecek. SEGBİS’te bir duruşma salonu sisteminin ortalama maliyeti yaklaşık 120 bin TL’dir. E-duruşma sisteminde ise bu maliyet 15-20 bin TL civarındadır” ifadelerini kullandı. Gül, pilot uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılacağını da dile getirdi.

TUTUKLUYA İYİ HABER

Gül, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla görüntülü görüşme yapmasına imkan tanıyan sistemle ilgili de bilgiler verdi. Buna ilişkin yönetmeliğin 29 Mart 2020’de Resmi Gazete’de yayımlandığını, teknik çalışmaların devam ettiğini ve kısa süre içerisinde pilot uygulamaya başlanacağını bildirdi. Gül, Bakırköy ve Sincan Kadın ile Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’nın pilot kuramlar olarak belirlendiğini kaydetti. Gül, personel aracılığıyla yürütülen sayım, dilekçe, kantin gibi çeşitli hizmetlerin hükümlülerin yaşam alanlarına yerleştirilecek bir cihaz vasıtasıyla gerçekleştirilmesinin planlandığını da aktardı. Ayrıca sistemde, “e-kütüphane, e-doktor, e-mektup” gibi uygulamalar da olacak.