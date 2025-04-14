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Çorum'da yapılan denetimlerde 31 kişi yakalandı

Çorum'da yapılan denetimlerde 31 kişi yakalandı

23:4814/04/2025, Pazartesi
IHA
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Çorum'da emniyet güçlerince 7-14 Nisan tarihleri arasında il merkezinde denetimler gerçekleştirildi.
Çorum'da emniyet güçlerince 7-14 Nisan tarihleri arasında il merkezinde denetimler gerçekleştirildi.

Çorum'da il merkezinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 31 şahıs yakalandı.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 31 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 7-14 Nisan tarihleri arasında il merkezinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 6 hırsızlık, 2 dolandırıcılık, 1 yağma ve 1 cinsel suçlarından olmak üzere 31 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın ve 3 erkek şahıs bulunularak ailelerine teslim edildi. 1 kadın şahıs için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



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