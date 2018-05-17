En anlamlı ve güzel Cuma mesajları

Yarın 18 Mayıs Cuma. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde, Müslümanlar birbirlerine arasında dua ve iyi temennilerde bulunmak için mesaj gönderiyor.

Biz de sizler için resimli, anlamlı, özlü, güzel Cuma mesajlarını derledik. En güzel Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz...

18 Mayıs 2018 Cuma mesajları

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Cumanız ve Ramazanınız mübarek olsun.

Cuma mesajları

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun...

Cuma mesajları

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun...

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun…

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.

Cuma mesajları

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Cuma mesajları

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

FOTOĞRAF 14 En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel Cuma mesajları ve resimli cuma mesajlarını sizin için derledik. Cuma Mesajları göndererek sevdiklerinize hayırlı olmasını dileyebilirsiniz. Müslüman alemi açısından çok önemli olan bu günde mesajlar ile eşiniz, dostunuz, akrabalarınız ile aranızı sıcak tutmak için ve iyi dileklerinizi paylaşmak için haberimizdeki mesajları kullanabilirsiniz. İşte en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları.

OYNAT 01:11 Japonya’da camide Cuma namazı izdihamı Japonya'da Tokyo Camii'nde izdihamdan dolayı cemaate yer kalmayınca aynı camide iki kez cuma namazı kılındı.



