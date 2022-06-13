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Cumhurbaşkanı Erdoğan dördüncü sondaj gemimizin adını duyurdu: Abdülhamid Han

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos'ta "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Törende yaptığı açıklamada, "2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp gazı günlük iletime aktarmış olacağız" şeklinde konuşan Erdoğan, geminin adının ise 'Abdülhamid Han' olarak belirlendiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan dördüncü sondaj gemimizin adını duyurdu: Abdülhamid Han
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos'taki Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuştu.

  • 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp gazı günlük iletime aktarmış olacaklarını açıklayan Erdoğan, yeni geminin adının 'Abdülhamid Han' olacağını da duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Karadeniz gazı için yoğun mesai yürüttük Fatih'in keşfinin ardından diğer gemilerimiz de sondaj işlemlerini gerçekleştirdiler. Geçen yıl temeli atılan doğal gaz işleme tesisinin yapımı devam ediyor.

‘Bismillah’ diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Karadaki doğal gaz taşıma kapasitesini de artıracağız.

Bugünlere ter dökerek geldik. Bütün alanlarda hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için çok çalıştık. Sakarya Gaz Sahası, pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır.

"BİZİ MACERAPEREST OLMAKLA SUÇLADILAR"

Ülkemizin enerji potansiyelini kullanarak bu sistemi kurduğumuzda tepki gösterenler oldu. En büyük tepkiyi muhalefet partileri gösterdiler. Bizi maceraperest olmakla suçladılar.

Kendimize ait 4 tane sondaj gemimiz var, 2 tane de sismik araştırma gemilerimiz var. Bunlar kendimize ait. Şimdi bu gemilerimizle sondaj çalışmalarını yapar hale geldik. Biz enerjiyi bir gerilim ve çatışma alanı değil, bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyoruz.

"SABRIMIZIN MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ"

  • 2 sene önce Karadeniz gazının keşfini müjdeledik. 'Çıkaramazlar' diyenler, ekonomiye faydası olmayacak diyen ekonomistler çıktı. Biz kulak asmadık, eyvallah etmedik. Bugün sabrımızın meyvelerini topluyoruz.

"ENERJİ FİYATLARINDAKİ TIRMANMA ENFLASYONA DA YANSIDI"

Türkiye'nin yaptığı bu keşif Türkiye'nin stratejik konumunu artırdı. Dünyada fahiş fiyat artışlarında yükseliş oldu. Enerji fiyatlarındaki tırmanma enflasyona da yansıdı. Biz de ülke olarak Vatandaşlarımızı korumak için destek mekanizmalarını devreye aldık.

"ALTINA BAKILMADIK TAŞ BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZ"

  • Enerjide tedarik kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz. Altına bakılmadık taş bırakmamakta kararlıyız. Sondaj filosuna sahip dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline geldik. Bir süre önce bu dördüncü gemimizle daha güçlü hale geldik. 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Karadeniz gazı 2023'de sistemde olacak
OYNAT 02:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Karadeniz gazı 2023'de sistemde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos'ta 'Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz doğal gazına ilişkin, '2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Sakarya Gaz Sahası, pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır.' dedi.

DÖRDÜNCÜ SONDAJ GEMİMİZİN ADI: ABDÜLHAMİD HAN

Sondaj çalışmalarıyla döneminde öne çıkan Sultan Abdülhamid adına, Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik.

Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz. Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir."

Karadeniz gazında tarihi gün: İlk kaynak yapıldı
OYNAT 01:15
Karadeniz gazında tarihi gün: İlk kaynak yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos'ta 'Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Doğal gazı karaya taşıyacak borulara ilk kaynağın yapılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karadeniz'deki ilk sondajda kullanılan matkabın ucu hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dördüncü sondaj gemisinin adını açıkladı: Sultan Abdülhamid Han olarak belirledik
OYNAT 02:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan dördüncü sondaj gemisinin adını açıkladı: Sultan Abdülhamid Han olarak belirledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos'ta 'Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Dördüncü sondaj gemisinin adını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Arkadaşlarımızla yaptığımız istişare sonucu dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik. Bu gemimizin göreve başlamasıyla, çalışmaları daha hızlı, verimli gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullandı.
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