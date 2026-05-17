Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan ziyareti dünya basınında: Asya’nın yükselen gücü Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret, küresel medya kuruluşları tarafından yakından izlenerek uluslararası gündemin ilk sıralarına taşındı. Batı medyası, Ankara’nın son dönemde başarıyla yürüttüğü çok boyutlu diplomatik manevraları ön plana çıkarırken, Orta Asya basını bu kritik temasları bölgesel dengeleri temelden değiştiren stratejik bir hamle olarak okuyucularına aktardı. Kıtalararası yankı uyandıran bu ziyaret, Türkiye’nin Asya coğrafyasında giderek artan etkisini ve diplomatik ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Küresel rekabette belirleyici güç

Söz konusu diplomatik temasların yansımalarını kapsamlı bir analizle inceleyen The Times of Central Asia haber sitesi, gerçekleşen görüşmelerin sıradan bir devlet ziyareti sınırlarını aştığına dikkat çekti. Yayımlanan makalede, Orta Asya bölgesinin uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak Rusya ve Çin ekseninde şekillendiği hatırlatılırken, Türkiye’nin artık uluslararası arenada gidişatı belirleyen oyun kurucu bir aktör olarak sahneye çıktığı vurgulandı. Bu bağlamda Ankara’nın, sadece alışılmış bir bölgesel ortak olmanın ötesine geçerek Orta Asya’nın stratejik yönelimini doğrudan dizayn eden, yükselen bir güç merkezi konumuna eriştiğinin altı çizildi.

İki kıta arasındaki 'altın köprü' ve çok yönlü diplomasi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Türkiye’yi Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan "altın köprü" şeklinde nitelendirmesi, Ankara'nın Avrasya jeopolitiğinde sarsılmaz bir "merkez ülke" statüsüne ulaştığının en net göstergesi olarak değerlendirildi. Bölgedeki bu yeni konumlandırmanın yalnızca tarihi ve kültürel köklerle sınırlı kalmadığı; Türkiye'nin dijital altyapı, finans teknolojileri, yenilikçi ödeme sistemleri, e-devlet entegrasyonları ve yapay zekâ standartları gibi geleceği şekillendiren alanlarda da bölgesel mimarinin temel taşı haline geldiği ifade edildi. Gelişmeleri mercek altına alan Euronews ise yayımladığı analizde, Türkiye'nin başarıyla uyguladığı çok yönlü diplomasi vizyonunu Orta Asya ve Türk dünyası geneline genişlettiğine vurgu yaparak, Ankara ile Astana arasında atılan stratejik işbirliği adımlarının önemine dikkat çekti.



