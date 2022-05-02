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ANKARA

Devlet Bahçeli'den '3 Mayıs Türkçülük Günü' mesajı: Vatan, millet ve devletten taviz verilmeyecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs 1944'ün 78'inci yılına ilişkin yaptığı açıklamada, "Onurlu mücadeleleriyle Türk milletine gönül vererek ufkumuzu aydınlatan, Türklüğün kıvancı bütün milliyetçi kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi AA
Devlet Bahçeliden 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı: Vatan, millet ve devletten taviz verilmeyecektir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından 3 Mayıs 1944'e ilişkin yaptığı paylaşımda, söz konusu günün Türk milliyetçilerinin çileyle bezenmiş ağır şartlar içinde zorlu imtihan etabı, çelikten iradelerine eşlik eden çevik ve sağlam duruşlarıyla sivrilip öne çıkmalarının simgeleşmiş evresi olduğunu dile getirdi.

Paylaşımında, "3 Mayıs nihayet yüksek bir mücadele erdemidir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Aziz dava büyüklerimiz baskıya, şiddete ve haksızlıklarla pekişmiş hukuki süreçlere inançlarıyla direnmişler, bu sayede milli gönüllerde bayraklaşmışlardır. Milliyetçiliğin hakir görüldüğü bir zamanda fikri haysiyetleriyle, faziletli hayatlarıyla karanlığa ışık salmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu günü "milliyetçiliğin siyasallaşma yolunda güçlü bir adımı" olarak niteleyen Bahçeli, paylaşımında, "(3 Mayıs) Sivil, meşru ve demokratik itirazın haklı ve masum ahlakıdır. Bu nedenle iyi anlaşılması ve anlatılması gereken tarihi bir an olup, işkence ve zulümlerle pes etmeyen dava insanlarının itibar günüdür." ifadelerine yer verdi.

Hayal kırıklıklarıyla boğuşan milletin ihtiyacı olan kudretin, Türk tarihinin şanlı sayfalarında olduğuna işaret edenin de yine 3 Mayıs'ın sembol isimleri olduğunu aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

  • "Onların geçmişe duydukları derin hayranlık, esasında parlak istikbale uzanan bir köprü, bir mesaj, bir özlemdir. Türk milliyetçileri, geçmişten aldıkları güç ve vazgeçilmeyecek ilkeleriyle, milletimizin rızası olmadan yapılacak her türlü gayri meşru müdahaleye dün olduğu gibi bugün de yarın da cesaretle karşı durmaya devam edecektir. Vatan, millet ve devletten taviz verilmeyecektir. 3 Mayıs 1944'ün 78'inci yıl dönümünde, onurlu mücadeleleriyle Türk milletine gönül vererek ufkumuzu aydınlatan, Türklüğün kıvancı bütün milliyetçi kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Bu vesileyle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı bir kez daha en kalbi hislerimle kutluyorum."

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