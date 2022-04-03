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KARS

Doğu Ekspresine kaya engeli: Makinistin dikkati faciayı önledi

Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi dağlardan koparak raylara düşen kaya yüzünden aksadı. Rayların üzerine düşen kayayı trenin makinistinin erken görmesi olabilecek bir kazanın da önüne geçmiş oldu.

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Haber Merkezi İHA
Doğu Ekspresine kaya engeli: Makinistin dikkati faciayı önledi
Rayların üzerine düşen kayadan dolayı tren bir süre bekledi.

Kars Tren Garı’ndan sabah saat 08.00’de hareket eden Doğu Ekspresi ana hat raylarına düşen kayaların yolu kapatması sebebiyle yolculuğuna bir süre ara verdi. Kars’ın Sarıkamış ilçesi Topdağı mevkiinde tren raylarına havaların ısınmasıyla birlikte dağdan kopan kaya düştü. Seyir halindeki Doğu Ekspresi’nin makinistinin dikkatli olması ve son anda treni durdurması olabilecek bir kazanın da önüne geçti.

İHA

Rayların üzerine düşen kayadan dolayı tren bir süre beklerken vagonlardan inen yolcular bir süre kayayı rayların üzerinde kaldırmak istedi.

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İHA


Bunda başarılı olamayan yolcular, makinistin trene bağladığı halatı kayaya takıp çekmesiyle, kaya raylardan kaldırıldı.

İHA

Daha sonra vagonlara binen yolcular yolculuğuna kaldığı yerden devam etti.

Doğu Ekspresi hattına düşen kayadan dolayı tren yaklaşık 1,5 saat rötar yaptı.

Doğu Ekspresine kaya engeli

Doğu Ekspresine kaya engeli

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