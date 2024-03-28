Erdoğan’a 138 bin lira ödedi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a manevi tazminat ödemesine ilişkin ilk derece mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz ithamları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından kesin olarak karara bağlandı. Kılıçdaroğlu, tazminat ve fer'ileri birlikte 138 bin 138 lira ödedi" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu.
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1 saat önce