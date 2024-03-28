Erdoğan’a 138 bin lira ödedi

Gaflarıyla bir döneme damga vuran CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine gelen Özgür Özel de selefini aratmadı. Dün İzmir Bayraklı'daki programda konuşan Özel, Kur'an-ı Kerim'in suresi için 'suret' ifadelerini kullandı. Özgür Özel okuduğu Kur'an ayetini ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadisi zannetti. Nisa Suresi'nin 58. ayetini, "Hz. Peygamber’in güzel ahlakla ilgili ayeti" ifadesiyle okuyan Özel'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.