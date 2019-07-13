FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece trafiğe açıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü birinci etabında, 27 Haziran'da başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasını takiben birinci etabın bu gece trafiğe açılacağını ifade edildi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan,"Köprü platformunun bir tarafının trafiğe tamamen kapatılmasıyla yoğun ve sistemli yapılan çalışmalar neticesinde birinci etap çalışmalar hedeflenen süreden önce tamamlandı" diye konuştu.

Bakan Turhan, hızla köprünün kuzey platformunda çalışmalara başlanacağını dile getirdi. Turhan, hava şartlarının uygun olması ve öngörülemeyen bir problem yaşanmaması halinde ikinci etap çalışmalarının da Kurban Bayramı öncesinde bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

Kurban Bayramı öncesinde bitirilmesi planlanıyor