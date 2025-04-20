Gıda etiketlemesinde yeni dönem: Kaşarlı pide ve baklavanın ismi değişiyor

Yeni uygulama, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu kapsamında yürürlüğe girdi. Düzenleme, tüketicilerin ürün içerikleri hakkında daha doğru bilgi almasını ve bilinçli tercihler yapmasını hedefliyor. Üreticiler ise artık ürün etiketlerinde içeriğe uygun ifadeler kullanmakla yükümlü olacak.





‘ERİTME PEYNİR’ VE ‘YER FISTIKLI BAKLAVA’ İÇİN YENİ ETİKETLEME KURALLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, eritme peynir kullanımı ve gıda etiketleme konularında önemli bir düzenlemeye imza attı. Geçen yıl yürürlüğe giren ‘eritme peynir’ tebliği kapsamında yapılan değişiklikler, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu’nda yerini aldı.





Yeni düzenlemeler, özellikle kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan ürünlerin adlandırılmasında önemli değişiklikler getiriyor. Artık, ‘kaşarlı pide’ veya ‘kaşarlı sandviç’ gibi isimler, içeriğinde kaşar peyniri bulunmayan ürünler için kullanılamayacak. Bu tür ürünler, ‘eritme peynirli pide’ veya ‘eritme peynirli sandviç’ olarak adlandırılacak. Böylece tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin içeriği hakkında daha net bilgilere sahip olacaklar.





YER FISTIKLI BAKLAVA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Gıda Bülteni’nde yer alan habere göre, bu düzenleme sadece peynirli ürünlerle sınırlı değil. Yer fıstığı kullanılarak üretilen baklava gibi ürünlerde de benzer bir etiketleme değişikliği yapılacak. Geleneksel fıstıklı baklava yerine, ‘yer fıstıklı baklava’ ifadesi kullanılacak. Bu değişiklikler, tüketicilerin ürün içeriklerini daha iyi anlamalarını ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.





Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu adımı, gıda sektöründe şeffaflığı artırmayı hedefliyor. Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, hem sağlık açısından hem de tüketici hakları açısından büyük önem taşıyor.





ÜRETİCİLERE YENİ SORUMLULUKLAR