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Güvercine su içiren trafik polisi merhametiyle yürekleri ısıttı

Güvercine su içiren trafik polisi merhametiyle yürekleri ısıttı

07:4818/06/2025, Çarşamba
IHA
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Güvercine kayıtsız kalamayan trafik polisi pet şişedeki suyunu çıkararak kuşa su içirdi.
Güvercine kayıtsız kalamayan trafik polisi pet şişedeki suyunu çıkararak kuşa su içirdi.

Erzincan'da susuzluktan bitkin düşen güvercine trafik polisi yardım elini uzattı. Güvercine su içiren trafik polisi merhametiyle yürekleri ısıttı.

Erzincan merkezde hastanenin bulunduğu cadde üzerinde hatalı park ihbarına giden trafik polisi ekip otosunu park ettikten sonra ilginç bir anla karşılaştı. Park halindeki otomobilin üzerine susuzluktan bitkin düşen bir güvercin kondu. Güvercine kayıtsız kalamayan trafik polisi pet şişedeki suyunu çıkararak kuşa su içirdi.

Erzincan Valiliği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak,
"Bir damla suyla bir yüreğe dokunan polisimiz, Erzincan'ın merhametini vicdanını temsil ediyor. Sadece güvenliği değil, hayatı da koruyan bu güzel insanı, polisimizi yürekten alkışlıyoruz."
notunu bıraktı.


#Erzincan
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