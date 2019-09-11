Hakkari ve Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Dünya

Yunanistan'da kayıp askeri mühimmat hala bulunamadı

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, İleryoz Adası'ndaki kaybolan bazı askeri silah ve mühimmata ilişkin, "İlk adımları attık, bu meseleyi çözeceğiz." dedi. Yunan silahlı kuvvetlerinin 'alarm durumuna' geçtiği belirtilen haberlerde, konunun ciddi olduğu ve silahların bir terör saldırısında kullanılmak üzere çalındığının değerlendirildiği ifade ediliyor.