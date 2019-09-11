Gündem Hakkari ve Muşta 5 terörist etkisiz hale getirildi
MUŞ

Hakkari ve Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari ve Muş'ta yürütülen operasyonlar kapmasında 1'i yaralı olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların yapıldığı bölgelerde ise iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

Haber Merkezi AA
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Hakkari'de ve Muş'ta düzenlenen operasyonlar kapsamında 1'yaralı 5 terörist etkisiz hale getirildi. 5 PKK'lının 3 tanesi Muş'ta 1'i yaralı 2 tanesi ise Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirildi.

Muş'ta 3 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muş merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hakkari'nin Çukurca kırsalında yürütülen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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