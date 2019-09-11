Hakkari ve Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de ve Muş'ta düzenlenen operasyonlar kapsamında 1'yaralı 5 terörist etkisiz hale getirildi. 5 PKK'lının 3 tanesi Muş'ta 1'i yaralı 2 tanesi ise Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirildi.
Muş'ta 3 terörist etkisiz
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muş merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Muş Şenyayla kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen hava destekli operasyonda 3️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Muş Şenyayla kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen hava destekli operasyonda 3️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Hakkari'de 2 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hakkari'nin Çukurca kırsalında yürütülen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Hakkâri Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.#MSB #TSK
Hakkâri Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2019