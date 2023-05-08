HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Kemal Kılıçdaroğlu - Pervin Buldan
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin Kars'taki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.
Buldan,
"Türkiye'nin her yerinde aynı hava var ve Türkiye'nin her yerinde aynı atmosfer var. Özgürlük, elbette ki Selo'ya, Figen'e, Gülten'e, Ayla'ya da özgürlük ve bu ülkede düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi, 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek."
diye konuştu.
"Diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na"
"Diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na"
Buldan, şunları kaydetti:
"O yüzden 'bir oy Yeşil Sol'a, bir oy faşizmi göndermeye' diyoruz. Yani diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şimdi kazanma, başarma zamanı ve bu kazanmanın, bu başarmanın elbette ki sizlerin elinde olduğunu biliyoruz."
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2 saat önce