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HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'na oy istedi

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, partisinin Kars mitinginde Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Buldan "Özgürlük, elbette ki Selo'ya, Figen'e, Gülten'e, Ayla'ya da özgürlük ve bu ülkede düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi, 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek. O yüzden 'bir oy Yeşil Sol'a, bir oy faşizmi göndermeye' diyoruz. Yani diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na." dedi.

13:58 . 8/05/2023 Pazartesi
AA
Kemal Kılıçdaroğlu - Pervin Buldan

Kemal Kılıçdaroğlu - Pervin Buldan

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin Kars'taki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Buldan,
"Türkiye'nin her yerinde aynı hava var ve Türkiye'nin her yerinde aynı atmosfer var. Özgürlük, elbette ki Selo'ya, Figen'e, Gülten'e, Ayla'ya da özgürlük ve bu ülkede düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi, 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek."
diye konuştu.

"Diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na"

Buldan, şunları kaydetti:

"O yüzden 'bir oy Yeşil Sol'a, bir oy faşizmi göndermeye' diyoruz. Yani diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şimdi kazanma, başarma zamanı ve bu kazanmanın, bu başarmanın elbette ki sizlerin elinde olduğunu biliyoruz."

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Yeni Şafak Yazarı İletişim Uzmanı Ali Saydam, TRT Haber canlı yayınında, sosyal medyadaki manipülatif içeriklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği ve ifşa ettiği 'CHP ve trol ağı' başlıklı haberi değerlendiren Saydam, CHP'nin Türkiye'yi yalana muhatap ülkeler araştırmasında birinci sıraya taşıdığını vurguladı. Küresel çapta saygınlığı bulunan üniversiteler ve enstitüler tarafından yapılan araştırmalardan örnekler veren Saydam, "Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının yüzde 60'ı kendilerine sunulan içeriklere inanmıyor, daha çok televizyonlara güvendiklerini vurguluyorlar" dedi. Muhalefetten Ali Babacan'ın "Avrupa Birliği bize aferin diyecek" açıklamasına gönderme yapan Saydam, "Bu tarz işler bizde ters tepiyor, millet iradesine çarpıyor" diye konuştu.

#HDP
#HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
#Kars
#Yeşil Sol Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
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