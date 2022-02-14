Gündem İBB tarafından yapımı durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli harabeye döndü
İSTANBUL

İBB tarafından yapımı durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli harabeye döndü

İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Beşiktaş ve çevresindeki yoğunluğu rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli’nin yapımı, İBB tarafından durdurulmuştu. 70 dakikalık yolu 5 dakikaya düşürecek projeye ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım” dediği tünelin inşaat alanı, harabeye dönmüş durumda.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB tarafından yapımı durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli harabeye döndü
Fotoğraf: İstanbul Gündem

Önceki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli’yle, Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçların; Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilmesi ve 70 dakikalık yolun 5 dakikaya düşürülmesi amaçlanıyordu.

İMAMOĞLU DURDURDU

Ancak hızlı bir şekilde ilerleyen inşaat çalışmaları, İBB yönetiminin değişmesinin ardından durduruldu. Aradan geçen 3 yılda tünelde hiçbir çalışma yapılmadı. Ekrem İmamoğlu da projeyi durdurmasını, “Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?” sözleriyle savunmuştu.

Ekrem İmamoğlu: Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?
OYNAT 00:20
Ekrem İmamoğlu: Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?
Ekrem İmamoğlu yapımını durdurduğu, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek 7.8 kilometrelik Dolmabahçe-Levazım Tüneli'yle ilgili konuştu: İmamoğlu “Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?” ifadelerini kullandı.

KADERİNE TERK EDİLDİ

Tünelin inşaat alanı harabeye dönmüş halde. Hafriyat yığınları alanda öylece bırakılmış durumda. Sahadaki beton mikserleri de kullanılamaz vaziyette. İnşaat malzemeleri de yol ortasına bırakılmış.

İBB'NİN RAPOR OYUNU

Atıl şekilde bekletilen Dolmabahçe-Levazım Tüneli, İBB tarafından İstanbul’un Atılım Yılları (Faaliyet Raporu 2020) kitabında "Tamamlanmış Tünel Projesi" olarak gösterilmişti.

Dolmabahçe-Levazım
GÜNDEM
Dolmabahçe-Levazım

Dolmabahçe-Levazım arası 5 dakikaya düşüyor
GÜNDEM
Dolmabahçe-Levazım arası 5 dakikaya düşüyor
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