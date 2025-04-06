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İddia üzerine çıktığı çatıda mahsur kaldı: İtfaiye kurtardı

İddia üzerine çıktığı çatıda mahsur kaldı: İtfaiye kurtardı

18:096/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
AA
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Ekiplerce uyarılan gençler, olay yerinden uzaklaştırıldı.
Ekiplerce uyarılan gençler, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Erzurum'da, arkadaşıyla girdiği iddia üzerine çıktığı çatıda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum'da akılalmaz bir olay yaşandı.


Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'ne gelen 17 yaşındaki Adem Yağmur, arkadaşıyla girdiği iddia üzerine buradaki müstakil iş yerinin çatısına çıktı.


Yağmur, çıktığı yerden inemeyince polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla merdivenle çatıdan indirilen Yağmur, pişman olmadığını ifade etti.


Ekiplerce uyarılan gençler, olay yerinden uzaklaştırıldı.


Yağmur'un arkadaşı Rıdvan Paluli, Adem Yağmur'un kendisiyle çatıya çıkma iddiasına girdiğini belirterek, çıktığı yerden inemediği için itfaiye ve polisi aradıklarını söyledi.



#çatı
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