Iğdır’da korona şüphelisi adam hastaneden kaçtı

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından gelen bir şahıs, Iğdır Devlet Hastanesinde korona virüsü şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. Korona virüsü belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı.

Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

DÜNYA Uzmanından 'Evde geçirilen zamanı fırsata dönüştürün' tavsiyesi

FOTOĞRAF 6 Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs salgınına karşı sağlık bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumlar çok sayıda iş yerini kalabalıkların oluşmaması için kapatma kararı aldı. Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar PTT önünde yoğun kalabalık oluşturdu. Kurum çalışanları vatandaşları kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarmalarına rağmen başarılı olamayınca bölgeye polis ekibi çağrıldı. Vatandaşlar polisin yaptığı uyarılara rağmen aralarında mesafe açmadan işlemlerini yaptırmak için sırada bekledi. ​ Tüm uyarılara rağmen bu görüntüler ortaya çıktı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs salgınına karşı yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar PTT önünde yoğun kalabalık oluşturdu. BiP'te paylaş

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