Gündem Iğdırda korona şüphelisi adam hastaneden kaçtı
IĞDIR KORONAVİRÜS

Iğdır’da korona şüphelisi adam hastaneden kaçtı

Iğdır’da korona şüphelisi adam hastaneden kaçtı

Iğdır’da koronavirüsü şüphesi ile karantinaya alınmak istenen bir şahıs hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Kaçan şahıs yakalandı.
Kaçan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından gelen bir şahıs, Iğdır Devlet Hastanesinde korona virüsü şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. Korona virüsü belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı.

Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

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Çalık, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Yaşlıların ve gereksiz dışarı çıkanların olayı ciddiye almasını, bu durumun tüm insanlığa zarar vereceğini ve yakınlarımızın, komşularımızın, yaşlılarımızın sonu ölümle sonuçlanacağı için, herkesin farkında olması için böyle bir şey yapmayı düşündüm. Tüm ülkeye sesleniyorum, devletimizin koyduğu kurallara uyalım. Artık ciddiye almamız gerekiyor. Sokaklarda aracımla tur attım. En ufaktan en yaşlımıza kadar herkes sokakta. Kimse sağlığını düşünmüyor. Komşularımızın, ailelerimizin ölümüne sebep olabilir.”
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Farkındalık oluşturmak istedi: Tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti
Bolu'da, korona virüs salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunan bir vatandaş, farkındalık oluşturmak için otomobilinin üzerine bağladığı tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti.


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