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İki il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İki il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

09:2010/04/2025, Perşembe
AA
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Erzurum ve Ardahan çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Erzurum ve Ardahan çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Saat 09.00 ila 21.00 arasında geçerliliği beklenen kuvvetli rüzgarın saatte 50-80 kilometre, yükseklerde ise 90 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Saat 09.00 ila 21.00 arasında geçerliliği beklenen kuvvetli rüzgarın saatte 50-80 kilometre, yükseklerde ise 90 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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