İletişim Başkanı Duran TRT'nin ilk televizyon yayınının 58'inci yıl dönümünü kutladı

"Türkiye'nin sesi TRT'nin, 31 Ocak 1968'deki ilk televizyon yayınının üzerinden 58 yıl geçti. Bu yayıncılık yolculuğu, yalnızca bir teknik gelişme değil; Türkiye'nin toplumsal hafızasının ve kültürel kimliğinin şekillenmesinde bir dönüm noktası olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iletişim alanında atılan güçlü adımlar, TRT'yi bugün dünyanın dört bir yanında yayın yapan, güvenilir haberciliği ve kaliteli yapımlarıyla öne çıkan bir kamu yayıncısı haline getirmiştir."