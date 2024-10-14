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İstanbul'da suç örgütlerine 'Kuyu-36' operasyonu: 157 şüpheli yakalandı

İstanbul'da suç örgütlerine 'Kuyu-36' operasyonu: 157 şüpheli yakalandı

17:1714/10/2024, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan 2 kişinin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen KUYU-36 operasyonlarında 157 şüphelinin yakalandı.

Haklarında Interpol'ün kırmızı bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan B.B. ve B.C.G'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüphelinin yakalandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.


Operasyonlar sonucu 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK 47 uzun namlulu tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.



İstanbul'da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün siyasal ve gençlik yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen operasyonda, silahlı terör örgütünün faaliyetlerini sürdüren 5 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü ve gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilere, İstanbul'un dört farklı ilçesinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda zanlılara ait dijital materyallere el konuldu. 5 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.


#"KUYU-36"
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#operasyon

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