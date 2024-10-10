Bir yılda 35 bin operasyon

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, bölücü örgüt PKK’ya yönelik son 1 yılda 30 bini kırsalda, 5 bini şehirlerde olmak üzere toplam 35 bin operasyon gerçekleştirildi. 82’si büyük, 475'i orta çaplı olan operasyonlarda, 90 terörist ölü ele geçirildi, 1055 terörist etkisiz hale getirildi. Son 2 ayda ise PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5'i kırmızı kategoride 10'u turuncu kategoride ve 6'sı gri kategoride olmak üzere toplam 31 terörist etkisi hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında kırmızı kategoride yer alan Herekol (K) adlı Taner Öğmen, turuncu kategoride yer alan Benda Amed (K) adlı Semra Ayverdi, Baran Hemlin (K) adlı Seyithan Sencer ve Sarı İbrahim (K) adlı Yakup Nişo gibi sözde saha komutanı etkisiz hale getirildi.