Kaçak kazıya suçüstü: Şüphelileri iple kuyundan çıkardılar

Aksaray'da define arayan 8 şüpheli, kazdıkları kuyuda suçüstü yakaladı. Ekipler, şüphelileri kuyudan iple çekerek çıkardı.
Aksaray Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. İl Ekipler, 4 gün boyunca takibe aldıkları şüphelileri kazı alanında suçüstü yakaladı.
Ekipler, 8 şüpheliyi kazdıkları kuyudan iple çekerek çıkardı. Gözaltına alınan şüpheliler, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin define aramakta kullandıkları alet ve malzemelere de el konuldu.