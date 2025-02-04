Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Kaçak kazıya suçüstü: Şüphelileri iple kuyundan çıkardılar

Kaçak kazıya suçüstü: Şüphelileri iple kuyundan çıkardılar

13:204/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Şüphelilerin define aramakta kullandıkları alet ve malzemelere de el konuldu.
Şüphelilerin define aramakta kullandıkları alet ve malzemelere de el konuldu.

Aksaray'da define arayan 8 şüpheli, kazdıkları kuyuda suçüstü yakaladı. Ekipler, şüphelileri kuyudan iple çekerek çıkardı.

Aksaray Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. İl Ekipler, 4 gün boyunca takibe aldıkları şüphelileri kazı alanında suçüstü yakaladı.


Ekipler, 8 şüpheliyi kazdıkları kuyudan iple çekerek çıkardı. Gözaltına alınan şüpheliler, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin define aramakta kullandıkları alet ve malzemelere de el konuldu.



#Aksaray
#kaçak kazı
#emniyet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti ne kadar?