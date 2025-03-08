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Kaçan angus denize balıklama atladı: Hayvan bir süre sonra denizde kayboldu

Kaçan angus denize balıklama atladı: Hayvan bir süre sonra denizde kayboldu

08:538/03/2025, Cumartesi
IHA
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Foto: İHA
Foto: İHA

Mersin'e yurt dışından getirilen angus, gemiden tıra sevk edildiği esnada kaçıp denize balıklama atladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hayvan bir süre sonra denizde kayboldu.

Yurt dışından getirilen angusları taşıyan gemi, Silifke ilçesi Taşucu Ceyport Limanına yanaştı.


Burada gemiden tırlara yüklenme yapılırken sevk esnasında bir angus kaçtı. Kaçan hayvan çevredeki vatandaşların bakışları arasında hızla koşarak denize atladı. Bir süre denizde yüzen hayvan gözlerden kayboldu.


O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

#Mersin
#Angus
#Deniz

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