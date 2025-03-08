Kaçan angus denize balıklama atladı: Hayvan bir süre sonra denizde kayboldu

Burada gemiden tırlara yüklenme yapılırken sevk esnasında bir angus kaçtı. Kaçan hayvan çevredeki vatandaşların bakışları arasında hızla koşarak denize atladı. Bir süre denizde yüzen hayvan gözlerden kayboldu.

O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.