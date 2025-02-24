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Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı

Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı

07:5524/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
DHA
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'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı.
'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı.

Kars'ın Kağızman ilçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak, yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Kars Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kars İli Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 Esas sayılı dosyası kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mehmet Alkan, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.


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#Kars
#Kağızman
#Mehmet Alkan

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